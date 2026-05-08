Irmgard Törner hat in ihrem Leben viel erlebt – und viel durchgemacht. Eine schwere Erkrankung ihrer Tochter stellte ihr Leben auf den Kopf, jahrelang fühlte sie sich verloren. Als sie eines Tages den Weg zurück ins Berufsleben suchte, nahm sie an einem speziellen Programm der Karlshöhe Ludwigsburg teil. Heute ist sie selbst dort beschäftigt und ist nun endlich angekommen, wie sie selbst sagt. Als eine der wenigen hat sie damit beide Seiten der bekannten Ludwigsburger Einrichtung kennengelernt, die in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen feiert.