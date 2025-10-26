Debatte um Kompass-4 Eltern fordern Korrektur beim Übergang an Gymnasien
Die Eltern in Baden-Württemberg fordern rasche Korrekturen am neuen Übergang ins Gymnasium. Sie stützen sich dabei auf die jüngsten Urteile des Verwaltungsgerichtshofs.
Die Eltern in Baden-Württemberg fordern rasche Korrekturen am neuen Übergang ins Gymnasium. Sie stützen sich dabei auf die jüngsten Urteile des Verwaltungsgerichtshofs.
Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Zweifel an der Verfassungsgerechtigkeit des neuen Übergangsverfahrens von der vierten Klasse in die weiterführende Schule angemeldet hat, dringt der Landeselternbeirat (LEB) auf „ein faires, rechtssicheres Verfahren“. Das teilte der LEB-Vorsitzende Sebastian Kölsch unserer Redaktion mit. „Da der nächste Jahrgang bald mit Kompass 4 konfrontiert wird, brauchen wir Antworten, wie schnell hier nachgesteuert werden kann.“