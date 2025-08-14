Immer mehr täuschend echte KI-Videos kursieren im Internet. Ein Experte erklärt, wie man sie erkennt und warum sie gefährlich sein können.
14.08.2025 - 11:31 Uhr
Eine Meerestiertrainerin soll bei einer Orca-Show getötet worden sein – behauptet ein Video, das auf den Sozialen Medien kursiert. Zu sehen sind die blutigen Arme der angeblichen Jessica Radcliffe im Maul des Orcas. Nutzer auf TikTok, Facebook und X reagierten schockiert. Doch schnell wird klar: Das Video ist gefälscht. Weder die genannte Person, noch der „Pacific Blue Marine Park“, in dem sich der Vorfall ereignet haben soll, existieren, offizielle Berichte fehlen ebenfalls.