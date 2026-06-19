SPD-Delegiertenparteitag wählt Isabel Cademartori und Robin Mesarosch zu neuen Landesvorsitzenden.
19.06.2026 - 21:59 Uhr
Die SPD Baden-Württemberg hat eine neue Doppelspitze. Am Freitagabend wurden die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori und ihr früherer Kollege Robin Mesarosch aus Sigmaringen beim Delegiertenparteitag in Ulm zu Nachfolgern des bisherigen Vorsitzenden Andreas Stoch gewählt. Der Konvent bestätigte damit das Votum eines Mitgliederentscheids, den die beiden in dieser Woche mit absoluter Mehrheit gewonnen hatten. Stoch hatte nach dem Beinahe-Aus bei der vergangenen Landtagswahl auf eine erneute Kandidatur verzichtet.