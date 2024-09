OB Nopper fordert neuen Direktflug in die USA

Delta Air Line am Flughafen Stuttgart

Delta Air Lines streicht den einzigen Interkontinentalflug, der in Stuttgart startet. OB Frank Nopper, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef am Flughafen ist, unterstützt Gespräche mit Airlines, um eine Alternativverbindung einzurichten.

Christian Milankovic 16.09.2024 - 12:23 Uhr

Das Aus der langjährigen direkten Flugverbindung zwischen Stuttgart und Atlanta in den USA nagt an den Flughafenoffiziellen. Delta Air Lines hatte angekündigt, die Transatlantikflüge nach der obligatorischen Winterpause im Frühjahr 2025 nicht wieder aufzunehmen. Damit verliert der Landesflughafen auf den Fildern seine einzige Direktverbindung in die USA.