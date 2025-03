Neben rechten und linken Gruppierungen haben in Stuttgart am Samstag auch Tierrechtsaktivisten an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte demonstriert. Ihre Botschaft: „Milk is not human(e)“.

Nina Scheffel 22.03.2025 - 17:15 Uhr

Unter dem Motto „Milk is not human(e) haben am Samstagnachmittag mehrere Tierrechtsaktivisten an der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte gegen Kuhmilch demonstriert.