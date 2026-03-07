Das Kollektiv Tierbefreiung Stuttgart demonstriert am Samstag vor der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gegen die Pferdeshow Cavalluna. Sie fordern das Ende von Tiershows.
07.03.2026 - 15:53 Uhr
Nachdem der Weltweihnachtscircus in Stuttgart Anfang des Jahres nach anhaltendem Protest bekannt gab, künftig vollständig auf Tiere zu verzichten, nahmen Tierschützer am Samstag die Hanns-Martin-Schleyer-Halle ins Visier. Das Kollektiv Tierbefreiung Stuttgart protestierte dort gegen die jährlich gastierende Pferdeshow Cavalluna.