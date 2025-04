Demokratie in Bewegung in Leinfelden-Echterdingen

Auf Bundesebene gelang es der Partei Demokratie in Bewegung nicht, Fuß zu fassen. In Leinfelden-Echterdingen hat sich daraus nun eine Wählervereinigung gegründet. An der Spitze: Stadträtin Sigrid Ott. Was hat die Vereinigung vor?

Sandra Belschner 15.04.2025 - 12:12 Uhr

Es war schon länger abzusehen, nun ist es umgesetzt: Zum 31. März wurde die Bundespartei Demokratie in Bewegung, kurz DiB, aufgelöst. Sigrid Ott, seit 2019 Stadträtin für DiB in Leinfelden-Echterdingen und ehemaliges Mitglied im Bundes- und Landesvorstand, war im Sommer 2017 als Gründungsmitglied der Partei in Berlin. „Es ist Zeit, dass wir das politische Geschehen ändern“, sagte die gelernte Bauzeichnerin damals. Dem Lobbyismus den Kampf ansagen, Menschen dazu ermutigen sich einzubringen, transparent, gerecht, weltoffen und zukunftsfähig sein – das waren die Ziele bei der Gründung vor acht Jahren. Doch trotz viel Engagement, gelang es DiB nicht, als Bundespartei Fuß zu fassen.