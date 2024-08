Demonstration am Sonntag in Stuttgart

Das Palästina-Komitee ruft zu einer Kundgebung am Sonntag auf. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) fordert, diese zu untersagen. So reagiert die Stadt Stuttgart.

Christine Bilger 29.08.2024 - 06:00 Uhr

Der Krieg im Nahen Osten dauert schon gut zehn Monaten an. Am Wochenende wollen Menschen in Stuttgart wegen der Auseinandersetzung auf die Straße gehen und demonstrieren: Das Palästinakomitee ruft zu einer Versammlung am Sonntag, 1. September, auf. Die Teilnehmenden treffen sich an der Lautenschlagerstraße von 15 Uhr an. „Gegen den völkermörderischen Krieg in Gaza – Stop Arming Israel“ ist die Kundgebung überschrieben.