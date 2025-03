Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und potentiellen Erdogan-Herausforderers Ekrem Imamoglu findet auch in Stuttgart ein Echo. Demonstranten äußerten ihre Empörung.

Jan Sellner 20.03.2025 - 18:21 Uhr

Einen Tag nach der Verhaftung von Ekrem Imamoglu, des Bürgermeisters von Istanbul, haben in Stuttgart am Donnerstagnachmittag mehr als 200 Menschen, ganz überwiegend Türkeistämmige, beim türkischen Konsulat am Kernerplatz demonstriert. Veranstalter war der Verein CHP Württemberg, die die Interessen der gleichnamigen größten Oppositionspartei in der Türkei vertritt.