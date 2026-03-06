Demos in Stuttgart am Samstag: Rechte gehen auf die Straße – Wiederholt sich das Szenario vom März 2025?

Ein Demo-Aufruf für diesen Samstag – und die Mobilisierung für eine Gegendemo – wecken Erinnerungen an einen Samstag im März 2025. Aus dem Umfeld der „Querdenker“- Bewegung war damals eingeladen worden, und es folgten auch eine Reihe rechter und rechtsextremistischer Organisationen. Ein Bild, das man so aus der Landeshauptstadt nicht kennt: Mit Symbolen der rechten Szene und Bannern traten unter anderem „Der Störtrupp“ oder „Unitas Germanica“ auf. Der Veranstalter hatte seine Demo unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ als „nicht politisch“ bezeichnet.