Demos in Stuttgart am Samstag: Rechte gehen auf die Straße – Wiederholt sich das Szenario vom März 2025?

Demos in Stuttgart am Samstag: Rechte gehen auf die Straße – Wiederholt sich das Szenario vom März 2025?
Die Polizei begleitet die Demos am Samstag. Foto: dpa (Symbolbild)

Rechte Organisationen hatten sich im vergangenen Frühjahr bei einer Demo in Stuttgart gezeigt. Eine ähnliche Demo läuft am Samstag – unter anderen Vorzeichen.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Ein Demo-Aufruf für diesen Samstag – und die Mobilisierung für eine Gegendemo – wecken Erinnerungen an einen Samstag im März 2025. Aus dem Umfeld der „Querdenker“- Bewegung war damals eingeladen worden, und es folgten auch eine Reihe rechter und rechtsextremistischer Organisationen. Ein Bild, das man so aus der Landeshauptstadt nicht kennt: Mit Symbolen der rechten Szene und Bannern traten unter anderem „Der Störtrupp“ oder „Unitas Germanica“ auf. Der Veranstalter hatte seine Demo unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ als „nicht politisch“ bezeichnet.

 

„Baden-Württemberg steht auf“ ist die Demo überschrieben, die unter anderem im gleichnamigen Telegram-Kanal beworben wird – und von dort auch wieder in rechte und extremistische Kanäle verbreitet wurde. Damit und mit der Gemengenlage, die man am Versammlungsort, auf dem Marienplatz, zu erwarten haben wird, hat sich auch der Verfassungsschutz des Landes Baden-Württemberg befasst. Die Fachleute kommen zu folgender Einschätzung: „Das Teilnehmerfeld dürfte sehr wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit dem der Veranstaltung ‚Gemeinsam für Deutschland‘ im März 2025 in Stuttgart haben“, teilt ein Sprecher der Behörde mit.

Allerdings, so schätzen es der Verfassungsschutz und die Stuttgarter Polizei ein, wird die Demo weder so groß noch mit enormem Zulauf aus der rechtsextremistischen Szene ablaufen. Natürlich kann man das nie im Vorfeld genau einschätzen. Aber zum einen sei die Resonanz im Internet ein Anzeichen dafür. Diese sei nicht auf dem Level vom Frühjahr 2025. Zum anderen seien vor kurzem in anderen Städten ähnliche Demos gewesen. Diese seien weder extrem groß noch von großer Beteiligung der Rechtsextremisten bestimmt gewesen. Auch sei es zu keinen großen Auseinandersetzungen mit den Gegendemonstrierenden gekommen. Das ist immer der Hauptaugenmerk der Polizei bei derlei Konstellationen. Sie trennt dann die Lager voneinander. Die Stadt als Versammlungsbehörde legt im Vorfeld die Versammlungsorte so fest, dass beide ausreichend Platz haben, ohne sich zu nahe zu kommen.

Kundgebungen in Stuttgart: Linkes Lager kritisiert Polizei – Einsatzkräfte dagegen zufrieden

Kundgebungen in Stuttgart Linkes Lager kritisiert Polizei – Einsatzkräfte dagegen zufrieden

Eine Demo, unter die sich Rechtsextremisten mischen, und Gegendemos aus dem linken Spektrum: Diese Konstellation ruft am Samstag die Polizei mit einem Großeinsatz auf den Plan. Während die Bilanz der Einsatzkräfte positiv ausfällt, kritisiert das linke Lager die Polizei.

Reichsbürger bei Demo in Stuttgart erwartet

Beim Verfassungsschutz kommt man auch zu der Einschätzung, dass „Akteure unterschiedlicher extremistischer Strömungen“ teilnehmen werden. Als Beispiel nennt der Sprecher das Spektrum der „Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ – darunter fallen zum Beispiel sogenannte Reichsbürger. Auch Rechtsextremisten seien wieder zu erwarten. Aber das Bild wie im Frühjahr 2025 werde man wohl nicht sehen: „Die rechtsextremistischen Mobilisierungsaufrufe erreichen bislang nicht die Reichweite wie im vergangenen Jahr“, teilen die Verfassungsschützer über ihre Erkenntnisse mit.

Große Demos am Samstag: Wer sind die neuen rechten Gruppen?

Große Demos am Samstag Wer sind die neuen rechten Gruppen?

Am Samstag sind große Demos in der Stuttgarter Innenstadt angemeldet. Die eine, organisiert von Gruppen vom Rand der „Querdenken“-Bewegung, zieht offenbar rechtsextremistische und neonazistische Gruppen an. Was steckt dahinter?

Was am Samstag zu sehen sein wird, ist das, was die Fachleute des Verfassungsschutzes eine extremistische Mischszene nennen. Eine solche entwickle sich bereits seit längerem im Land. Und bringe eine Gefahr mit sich. Und zwar die, dass „auf einer solch heterogene Versammlung bislang nicht ideologisierte Personen mit extremistischen Narrativen oder extremistisch durchzogenen Verschwörungserzählungen in Berührung kommen, diese unkritisch übernehmen und gegebenenfalls weiterverbreiten“, sagt der Sprecher des Verfassungsschutzes.

Neue rechte Gruppe "Frontline Black Forest"

„Der Störtrupp“ und „Unitas Germanica“ hätten in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nicht mehr häufig an Demos teilgenommen. Dafür sei eine neue Gruppierung „realweltlich“ aufgetreten, sie nenne sich „Frontline Black Forest“. Die Betonung, dass die Gruppen auch in der echten Welt unterwegs sind, ist relevant. Denn im vergangenen Jahr waren eine Reihe von Gruppierungen aus dem Boden geschossen – so zumindest der Eindruck, wenn man sich die Sozialen Medien anschaute. Es bestanden Zweifel daran, dass hinter jeder Ortsgruppe auch eine tatsächliche – in der Behördensprache „realweltliche“ – Gruppierung stecken würde.

„Der Störtrupp“ und „Unitas Germanica“ in Stuttgart“ Foto: STZN

Die Gegendemos zu der um 13 Uhr am Marienplatz beginnenden Demo „Baden-Württemberg steht auf“ starten vor deren Anfang, und zwar um 12 Uhr. Es sind mehrere angemeldet: Eine trifft sich um 12 Uhr auf dem Gehweg vor dem Gebäude mit der Hausnummer 1 am Platz. Vor Hausnummer 6 trifft sich eine weitere Gruppe. Von 13.30 Uhr an ist eine weitere Versammlung, die gegen „Baden-Württemberg steht auf“ protestiert, am Schlossplatz angemeldet. Dort kommt auch die andere Versammlung im Laufe ihres Aufzuges durch die City vorbei.

Demos am Samstag in Stuttgart: Bilder, an die man sich nicht gewöhnen will

Demos am Samstag in Stuttgart Bilder, an die man sich nicht gewöhnen will

Die Demonstrationen am Samstag haben einige unschöne Erkenntnisse gebracht. Vor allem einer Entwicklung muss sich die Stadtgesellschaft geschlossen entgegenstellen – und zwar friedfertig, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.

Zu den Gegendemos rufen das „Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region“ und das „Offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart“ auf. Beide stuft der Verfassungsschutz als linksextremistisch ein. Gruppierungen dieses Spektrums haben laut den Beobachtern der Behörde aktuell einen „stärkeren Zulauf“. Man erkläre sich das mit der „zunehmenden gesellschaftlichen Sichtbarkeit rechtsextremistischer Akteure“. Es sei aber „keine signifikante Veränderung hinsichtlich der offenen Radikalisierung“ bei den linken Gruppierungen zu beobachten. Ob es zu einer dauerhaften Vergrößerung der linksextremistischen Szene führe, bleibe abzuwarten.

Demos in Stuttgart am Samstag: Rechte gehen auf die Straße – Wiederholt sich das Szenario vom März 2025?

Demos in Stuttgart am Samstag Rechte gehen auf die Straße – Wiederholt sich das Szenario vom März 2025?

Rechte Organisationen hatten sich im vergangenen Frühjahr bei einer Demo in Stuttgart gezeigt. Eine ähnliche Demo läuft am Samstag – unter anderen Vorzeichen.
Von Christine Bilger
Dauerbaustelle Stuttgart: Eine Stadt erfindet sich neu: Wird Stuttgart bald wieder schön?

Dauerbaustelle Stuttgart Eine Stadt erfindet sich neu: Wird Stuttgart bald wieder schön?

Stuttgart ist im Umbruch, die City auch jenseits von S 21 voller Baustellen. Werden aus den Schmuddelecken noch Schmuckstücke? Und warum dauert alles so lange?
Von Daniel Gräfe und Torsten Ströbele
Kriminalität in Stuttgart: Messerangriffe in Stuttgart – Was bringen die Verbote?

Kriminalität in Stuttgart Messerangriffe in Stuttgart – Was bringen die Verbote?

Die Statistik für das Jahr 2025 hat sinkende Zahlen bei den Messerdelikten in der Innenstadt verzeichnet. Was das für die Polizei und die Stadt bedeutet.
Von Christine Bilger
Sicherheit am Wahlsonntag: So will die Polizei für einen störungsfreien Verlauf sorgen

Sicherheit am Wahlsonntag So will die Polizei für einen störungsfreien Verlauf sorgen

Vor allem der Objektschutz steht am Wahlsonntag auf der Agenda der Stuttgarter Polizei. Dass die Emotionen teilweise hochkochen, belegt ein Zwischenfall kurz vor der Wahl.
Von Christine Bilger
Kognitive Erkrankung bei Hunden: „Sie hat ihn einfach nicht mehr erkannt“ – Hündin Sandy ist dement

Kognitive Erkrankung bei Hunden „Sie hat ihn einfach nicht mehr erkannt“ – Hündin Sandy ist dement

Nicht nur Menschen, auch Hunde können an Demenz erkranken. So wie Sandy, die Hündin von Natascha Koob. Was die Krankheit mit Sandy macht – und wie ihre Besitzerin damit umgeht.
Von Annika Mayer
Deutsche Bahn erhöht Präsenz: Mehr Sicherheit am Stuttgarter Hauptbahnhof durch zusätzliche Streifen

Deutsche Bahn erhöht Präsenz Mehr Sicherheit am Stuttgarter Hauptbahnhof durch zusätzliche Streifen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter will die Deutsche Bahn mit einer bundesweiten Offensive den Schutz der Reisenden und des Personals verbessern.
Von Sebastian Steegmüller
Flughafen Stuttgart: Geht’s bald schneller durch die Kontrollen am Flughafen?

Flughafen Stuttgart Geht’s bald schneller durch die Kontrollen am Flughafen?

Neue Zuständigkeiten bei den Sicherheitskontrollen: Warum ein formaler Akt am Stuttgarter Flughafen für Passagiere weniger Wartezeit bringen soll.
Von Christian Milankovic
Beliebtes Radrennen in Stuttgart: Trotz Geldnot: Brezel Race ist gerettet – mit einer entscheidenden Änderung

Beliebtes Radrennen in Stuttgart Trotz Geldnot: Brezel Race ist gerettet – mit einer entscheidenden Änderung

Wegen der Sparzwänge in Stuttgart standen Brezel Race und Women’s Cycling Grand Prix deutlich auf der Kippe. Nun rettet die Region die Events. Doch manches wird anders.
Cube, Amadeus & Co. – Wirte geben Mehrwertsteuersenkung kaum weiter

Gastronomie in Stuttgart Cube, Amadeus & Co. – Wirte geben Mehrwertsteuersenkung kaum weiter

Die niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie kommt bei den Gästen nicht an. In 14,3 Prozent der Fälle wurden die Preise erhöht. Das zeigt eine Analyse von 150 Restaurants.
Von Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec und Ann-Kathrin Haag
Schulen in Stuttgart: Stadt will „aktive Aufhebung der Werkrealschulen nicht weiter forcieren“

Schulen in Stuttgart Stadt will „aktive Aufhebung der Werkrealschulen nicht weiter forcieren“

Eigentlich sollte es in Stuttgart keine neuen fünften Klassen an den Werkrealschulen mehr geben. Jetzt ist eine Schulanmeldung aber doch möglich. Was Eltern dazu wissen sollten.
Von Alexandra Kratz
