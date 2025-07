Linke Gruppen protestieren am Freitagabend in Stuttgart gegen Polizeigewalt

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Stuttgart-Ost haben linke Gruppen am Freitagabend in Stuttgart gegen Polizeigewalt demonstriert. Teile der Innenstadt waren zeitweise gesperrt.

Nina Scheffel 18.07.2025 - 20:07 Uhr

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Stuttgart-Ost Anfang Juli haben linke Gruppen am Freitagabend in der Stuttgarter Innenstadt gegen Polizeigewalt demonstriert. In einem Demonstrationszug zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Plakaten und Bannern vom Rotebühlplatz bis an den Schlossplatz. Laut Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich.