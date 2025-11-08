Die drohenden Kürzungen der Stadt Stuttgart und weiterer Kommunen haben am Samstag etliche Menschen auf die Straßen getrieben. Eine ihrer Forderungen: Reiche stärker besteuern.
08.11.2025 - 17:00 Uhr
Sabine Leber-Hoischen spürt bereits jetzt in ihrem Arbeitsalltag, wie „das System krankt“, sagt die Erzieherin aus Mannheim. Wenn jetzt die Städte und Gemeinden noch weiter einsparen, dann „kollabiert es“, prognostiziert die Verdi-Vertrauensfrau: Der hohe Krankheitsstand, der Fachkräftemangel, die fehlende Zeit, die „man gerne für die Kinder hätte“ – diese Probleme drohen sich in den Kitas zu verschärfen, sollten die finanziell gebeutelten Kommunen den Rotstift im sozialen Bereich ansetzen.