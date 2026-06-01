Deniz Undav hat in einer Fragerunde des DFB verraten, wie er seinen Döner am liebsten isst. Welche Zutaten beim VfB-Stürmer nicht fehlen dürfen und wie seine Teamkollegen ihre Bestellung am liebsten aufgeben.

Kurz vor der WM wird es beim DFB nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch. Auf dem TikTok-Kanal des Verbandes gibt es wieder jede Menge Klassenfahrt-Content: Mehrere Nationalspieler wurden gefragt, wie sie ihren Döner am liebsten essen. Besonders VfB-Stürmer Deniz Undav hat dabei eine klare Vorstellung und setzt vor allem auf Schärfe.

Das kommt alles auf Deniz Undavs Döner Deniz Undav hat eine klare Vorstellung davon, wie er seinen Döner am liebsten isst. Bei ihm darf es vor allem scharf sein: „Scharf, scharfe Soße aufs Brot, Kräuter, Zwiebeln, Krautsalat und dann noch mal scharfe Soße“, erklärt der VfB-Stürmer in der Fragerunde des DFB.

So sieht es bei anderen Spielern im DFB-Team aus

Auch Florian Wirtz hat eine feste Bestellung. Bei ihm kommt Rind- oder Lammfleisch in den Döner – allerdings ohne Zwiebeln.

Joshua Kimmich verlässt sich dagegen offenbar gern auf die Empfehlung des Dönermanns. Grundsätzlich darf es bei ihm „mit allem“ sein. Scharf muss es aber auf jeden Fall sein.

Jamie Leweling macht es ähnlich unkompliziert: Bei ihm darf ebenfalls alles drauf und auch er mag seinen Döner scharf.

Das DFB-Team bei der WM

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in den kommenden Tagen in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Nach den letzten Einheiten in Deutschland reist das DFB-Team in die USA, wo am 6. Juni in Chicago noch die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA ansteht.

Ernst wird es dann wenige Tage später: Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Deutschland steigt am 14. Juni ins Turnier ein. Im ersten Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Houston auf Curaçao.