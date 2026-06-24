Er war der Matchwinner im WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Gehört Deniz Undav nach seinem Doppelpack in die Startelf gegen Ecuador? Stimme jetzt ab!

Digital Desk: Eduard Ebel

Deutschland hat einen neuen WM-Helden: Beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste machte Deniz Undav mit seinem Doppelpack das Sechzehntelfinale für die DFB-Elf klar. Der Star vom VfB Stuttgart wurde in der zweiten Halbzeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den glücklosen Jamal Musiala eingewechselt. Das Resultat: zwei Tore, viel Jubel und eine Startelfdebatte.

 

Deniz Undav: „Es liegt an dem Bundestrainer“

Muss Deniz Undav nach seinen Leistungen am Donnerstag in New Jersey gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr, ARD & MagentaTV) von Anfang an spielen? Julian Nagelsmann schließt das nicht aus. „Es liegt an dem Bundestrainer. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen. Es ist wichtig, dass jeder sieht, dass die Spieler von der Bank die Spiele entscheiden können“, erklärte Deniz Undav nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste.

Was denkst du? Gehört Deniz Undav gegen Ecuador in die Startelf? Jetzt abstimmen!