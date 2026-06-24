Deniz Undav: „Es liegt an dem Bundestrainer“

Muss Deniz Undav nach seinen Leistungen am Donnerstag in New Jersey gegen Ecuador (25. Juni, 22 Uhr, ARD & MagentaTV) von Anfang an spielen? Julian Nagelsmann schließt das nicht aus. „Es liegt an dem Bundestrainer. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen. Es ist wichtig, dass jeder sieht, dass die Spieler von der Bank die Spiele entscheiden können“, erklärte Deniz Undav nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste.