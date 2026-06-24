Er war der Matchwinner im WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Gehört Deniz Undav nach seinem Doppelpack in die Startelf gegen Ecuador? Stimme jetzt ab!
Deutschland hat einen neuen WM-Helden: Beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste machte Deniz Undav mit seinem Doppelpack das Sechzehntelfinale für die DFB-Elf klar. Der Star vom VfB Stuttgart wurde in der zweiten Halbzeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den glücklosen Jamal Musiala eingewechselt. Das Resultat: zwei Tore, viel Jubel und eine Startelfdebatte.