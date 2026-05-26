 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Die richtige Entscheidung des VfB

Dennis Seimen rückt auf Die richtige Entscheidung des VfB

Dennis Seimen rückt auf: Die richtige Entscheidung des VfB
1
Dennis Seimen wird künftig wieder das VfB-Trikot tragen – wie hier in der Saison 2024/25 für das U-21-Team. Foto: IMAGO/Lackovic

Die Beförderung des Torwarts zur neuen Nummer eins ist mutig, aber konsequent, meint David Scheu. Nun kommt es darauf an, ihm auch bei Schwankungen den Rücken zu stärken.

Sport: David Scheu (dsc)

Noch steht der Transfersommer ganz am Anfang, noch wird sich viel tun im Kader des VfB Stuttgart – eine zentrale Weiche hat der Club aber bereits gestellt. Der Aufstieg von Torhüter Dennis Seimen (20) zur neuen Nummer eins schafft früh Klarheit auf einer wichtigen Position, auf der Alexander Nübel drei Jahre lang für viel Stabilität gesorgt hat. Dass intern zuletzt über die Beförderung des Bundesliga-unerfahrenen Toptalents nochmals diskutiert wurde, ist nachvollziehbar. Schließlich warten auf den VfB große Aufgaben und Gegner in einer Saison mit Auftritten in der Champions League. Die Entscheidung ist daher mutig – vor allem aber konsequent.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

VfB Stuttgart Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen herrscht nun Klarheit auf der Torhüter-Position des VfB – auch, was die Nummer zwei und drei angeht.

Denn: Dass die Stuttgarter auf den Youngster setzen, stellt mitnichten ein Wagnis ohne jede Gewähr dar. Seimen ist dem Status des hoffnungsvollen Talents schon länger entwachsen, er hat zwei Spielzeiten als Profi hinter sich, in denen er ein großer Stabilitätsfaktor seiner Mannschaften war. Erst beim VfB II in der dritten Liga, dann beim SC Paderborn in der zweiten Liga, gekrönt vom Aufstieg. Schon jetzt verfügt er über eine hohe Präsenz im Strafraumspiel und starke Reflexe im Eins-gegen-eins. Dass der gebürtige Heilbronner im eigenen Nachwuchs des VfB spielte, verleiht der Personalie eine wichtige Signalwirkung nach Jahren ohne große Durchlässigkeit zwischen Jugend und Profis – ist aber nicht der Grund der Beförderung. Seimen hat seine Fähigkeiten nachgewiesen.

Dass der nächste Schritt jetzt ein großer ist, steht außer Frage. Natürlich befindet sich das Stuttgarter Eigengewächs noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, natürlich werden ihm Fehler unterlaufen. Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass die Verpflichtung eines erfahrenen Schlussmanns diese Risiken ausgeschlossen hätte. Und: Viele Bundesligisten setzen mittlerweile auf hochveranlagte, gut ausgebildete junge Torhüter und machen damit gute Erfahrungen. In der abgelaufenen Saison zählten der Freiburger Noah Atubolu (24), der Bremer Mio Backhaus (22) und – wenn er denn spielte – Bayerns Torwart-Kronprinz Jonas Urbig (22) zu den besten Schlussmännern der Liga. So weit ist Seimen selbstredend noch nicht, sein Bundesliga-Debüt steht ja erst noch aus. Nun wird es darauf ankommen, den Weg mit aller Konsequenz zu gehen und dem Keeper auch bei Schwankungen den Rücken zu stärken. Dann kann es eine Erfolgsgeschichte werden.

Weitere Themen

Dennis Seimen rückt auf: Die richtige Entscheidung des VfB

Dennis Seimen rückt auf Die richtige Entscheidung des VfB

Die Beförderung des Torwarts zur neuen Nummer eins ist mutig, aber konsequent, meint David Scheu. Nun kommt es darauf an, ihm auch bei Schwankungen den Rücken zu stärken.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Gute Reise – das sind die möglichen Gegner in der Champions League

VfB Stuttgart Gute Reise – das sind die möglichen Gegner in der Champions League

Der VfB befindet sich in Lostopf vier für die Königsklasse 2026/27. Auf den Bundesliga-Vierten warten erneut höchst attraktive Kontrahenten. 29 Teilnehmer stehen bereits fest.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart Transfermarkt: Baggert Paris FC an Lorenz Assignon?

VfB Stuttgart Transfermarkt Baggert Paris FC an Lorenz Assignon?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

VfB Stuttgart Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen herrscht nun Klarheit auf der Torhüter-Position des VfB – auch, was die Nummer zwei und drei angeht.
Von David Scheu
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB zeigt Mini-Doku zum Pokal-Triumph der U19

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Jugend: Diese sechs U17-Meister sollte man auf dem Schirm haben

VfB Stuttgart Jugend Diese sechs U17-Meister sollte man auf dem Schirm haben

Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister der U-17-Junioren. Sechs Youngster aus dem 2009er-Jahrgang stachen die Saison über hervor. Wir stellen die Nachwuchstalente vor.
Von Philipp Maisel
Torhüter des VfB Stuttgart: Dennis Seimen steigt mit SC Paderborn auf – Gespräche „in den nächsten Tagen“

Torhüter des VfB Stuttgart Dennis Seimen steigt mit SC Paderborn auf – Gespräche „in den nächsten Tagen“

Der SC Paderborn ist über die Relegation in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und mit ihm Dennis Seimen, der Leih-Torhüter des VfB Stuttgart. Was bedeutet das für seine Zukunft?
Von Dirk Preiß
Podcast zum VfB Stuttgart: Platz 4 und Pokalfinale – was für eine Saison!

Podcast zum VfB Stuttgart Platz 4 und Pokalfinale – was für eine Saison!

In der 408. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das DFB-Pokalfinale in Berlin – und blicken zurück auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart.
Von unserer Redaktion
Unfall in Berlin nach Pokalfinale: Betrunkener VfB-Fan flüchtet vor Polizei – und kracht mit Mietwagen gegen Ampel

Unfall in Berlin nach Pokalfinale Betrunkener VfB-Fan flüchtet vor Polizei – und kracht mit Mietwagen gegen Ampel

Ein betrunkener Fan des VfB Stuttgart flüchtet nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle. Die Flucht endet mit einem Unfall – und einer Festnahme.
Von Philip Kearney
Torwartfrage beim VfB Stuttgart: Nübel weg, Seimen wackelt – vieles spricht für die externe Lösung

Torwartfrage beim VfB Stuttgart Nübel weg, Seimen wackelt – vieles spricht für die externe Lösung

Spannende Torwartfrage beim VfB: Alexander Nübel geht – und ein externer Kandidat hat bei der sportlichen Leitung offensichtlich bessere Karten als Eigengewächs Dennis Seimen.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Dennis Seimen Kommentar Video
 
 