Der deutsche Kader steht Welche Rolle spielen die vier VfB-Profis bei der WM?
Angelo Stiller, Alexander Nübel, Deniz Undav und Jamie Leweling werden von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert – zur zentralen Achse des DFB-Teams gehört keiner.
Angelo Stiller, Alexander Nübel, Deniz Undav und Jamie Leweling werden von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert – zur zentralen Achse des DFB-Teams gehört keiner.
Erst wurde viel spekuliert, dann sickerten immer mehr Namen durch – und die Kritik an der Kommunikation von Julian Nagelsmann nahm stetig zu. Weshalb fast schon wohltuend war, wie am Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt der deutsche Kader für die Fußball-WM in den USA, in Mexiko und Kanada präsentiert wurde: in einem kurzen, aber emotionalen Video. Zu jedem Spieler gab es ein paar bewegende Sätze von Familienmitgliedern oder Freunden, das berührte auch den Bundestrainer. „Wir haben nicht gewürfelt und nicht gelost, sondern uns viele, viele Gedanken gemacht“, sagte Julian Nagelsmann über seine 26-köpfige Auswahl, mit der er Großes vorhat: „Wir wollen Weltmeister werden!“