Der Engelbergtunnel ist der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Dass er Teil dieser Serie ist, ist daher nur selbstverständlich.

Marius Venturini 15.09.2024 - 14:15 Uhr

2530 Meter ist er lang. Rund 120 000 Fahrzeuge passieren die beiden Röhren täglich. Und wenn er mal wieder gesperrt ist, ist nicht nur der Engelbergtunnel als solcher rekordverdächtig, sondern auch die Staus in und um Leonberg. Das dürfte ein Großteil der Verkehrsteilnehmer in der näheren Umgebung bereits schmerzvoll im eigenen Auto erlebt haben. Eigentlich braucht es beim Blick auf den Titel unserer Serie das „verdächtig“ aber gar nicht. Denn der Engelbergtunnel ist de facto der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg.