Im Landratsamt Ludwigsburg wird bis Anfang Oktober über die reizvolle Gegend zwischen Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen informiert – dort ist im Herbst einiges geboten.

Raus aus dem Alltag, rein ins sogenannte 3B-Land: Ob Pferdemarkt, Winzerfest oder Lauschtour – zwischen Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen gibt es in der goldenen Jahreszeit viel zu erleben. Seit dem 27. August und bis zum 6. Oktober zeigt der Verband 3B-Tourismus bei der Ausstellung „Regionales Fenster“ im Landratsamt Ludwigsburg, wie abwechslungsreich Spätsommer und Herbst in der Region sein können. Das teilt die Behörde mit.

Im Regionalen Fenster präsentiert der 3B-Tourismus umfangreiches Infomaterial zu den großen Festen, die im Spätsommer und Herbst im 3B-Land stattfinden. Das Gebiet umfasst die Städte Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen sowie die umliegenden Gemeinden Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim und Walheim.

Lauschtour umfasst zwölf Stationen

Zu den Höhepunkten zählen der Bietigheimer Pferdemarkt an diesem Wochenende, das Besigheimer Winzerfest und das Bönnigheimer Weinfestival. Besucher können sich nicht nur über die Veranstaltungen informieren, sondern erhalten auch viele Tipps für abwechslungsreiche Wanderungen und Radtouren durch die malerische Landschaft des 3B-Landes.

Darüber hinaus stehen im Herbst und Winter spannende Stadt-, Genuss- und Erlebnisführungen auf dem Programm. Besonders bekannt sind die „Lauschtouren“ – das sind audiogeführte Rundgänge durch die historischen Altstädte von Bietigheim, Besigheim und Bönnigheim. Für Radfahrer gibt es zudem eine spezielle Lauschtour mit zwölf Stationen entlang der sogenannten 3B-Land-Tour.

Es gibt umfassendes Infomaterial. Foto: Landratsamt

Tagestouren mit dem Planwagen

Im Ausstellungsfenster des Landratsamtes erhalten Besucher außerdem Informationen zu Genuss- und Erlebnistouren im 3B-Land. Ergänzt wird das Angebot durch Tagestouren mit dem Planwagen, die abwechslungsreiche Erlebnisse bieten. Das „Regionale Fenster“ kann zu den Öffnungszeiten im Foyer des Kreishauses angesehen werden: Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr, Montag 13.30 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr.