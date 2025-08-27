Im Landratsamt Ludwigsburg wird bis Anfang Oktober über die reizvolle Gegend zwischen Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen informiert – dort ist im Herbst einiges geboten.
27.08.2025 - 13:30 Uhr
Raus aus dem Alltag, rein ins sogenannte 3B-Land: Ob Pferdemarkt, Winzerfest oder Lauschtour – zwischen Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen gibt es in der goldenen Jahreszeit viel zu erleben. Seit dem 27. August und bis zum 6. Oktober zeigt der Verband 3B-Tourismus bei der Ausstellung „Regionales Fenster“ im Landratsamt Ludwigsburg, wie abwechslungsreich Spätsommer und Herbst in der Region sein können. Das teilt die Behörde mit.