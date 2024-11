Nach dem Eklat auf dem SWR-Sommerfestival führt der Comedian als „Liebeskaspar“ erneut Besucher vor. Und wieder steht eine Single-Frau im Fokus seiner Scherze.

Matthias Ring 02.11.2024 - 10:14 Uhr

Er ist wieder da! In jener Stadt, wo er zuletzt viele Irritationen hinterlassen hat. Im Mai trat der im Privatfernsehen groß gewordene Oliver Pocher im Rahmen des SWR-Sommerfestivals auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf. Dabei nahm er eine Frau, die nach eigener Auskunft noch nie Sex gehabt hatte, als Running Gag und „Zuckerschnecke“ so sehr ins Visier, dass sie nach der Show verstört zurückblieb. Der SWR als Veranstalter distanzierte sich erst nicht und dann doch von dem Auftritt. Bei einer Show kurz darauf in Klagenfurt sagte Oliver Pocher, „wenn man es nicht abkann, sich in der ersten Reihe auch mal einen Spruch zu fangen, dann muss man sich einfach verpissen“.