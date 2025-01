Das Proton platzte schon lange nicht mehr so aus allen Nähten wie am Montag. Der Grund: Alle wollten zur sexpositiven Motto-Party „Sanctuary“. Das kam nicht bei allen Gästen gut an.

Petra Xayaphoum 08.01.2025 - 06:30 Uhr

Schlangen am Einlass, Schlangen an der Garderobe, Schlangen an der Toilette, Schlangen an der Bar, Schlangen am Playroom. Rund 800 Gäste drängten sich bei der sexpositiven Motto-Party „Sanctuary“ in der Nacht vor den Heiligen Drei Königen ins und ums Proton. „Das waren etwa 150 zu viel“, stellt der Veranstalter Elmar Jäger im Gespräch mit Stadtkind Stuttgart im Nachhinein fest. „Ein so dichtes Gedränge sollte es – vor allem bei einer sexpositiven Party – nicht geben“, sagt er klar. Das Problem sei dabei nicht das Fassungsvermögen des Clubs an sich gewesen, sondern die Bühnen, die im Rahmen der zahlreichen Burlesque-, Shibari-, Feuer-, Artistik-Shows und mehr, mehr Platz in Anspruch genommen haben, als vermutet.