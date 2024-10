Zahnarzt Thomas Sowa kümmert sich seit 30 Jahren neben seiner Praxis auch um Gefangene der JVA Stammheim. Dort muss der 73-Jährige ziemlich oft zur Zange greifen. Lange Drogenkarrieren haben die Zähne der Insassen marode werden lassen.

Simone Käser 04.10.2024 - 20:00 Uhr

Dennis ist das Coolste, was die Justizvollzugsanstalt Stammheim aktuell so zu bieten hat. Zumindest ist er davon überzeugt, als er mit großen Schritten das Behandlungszimmer betritt. „Ich bin der beste Häftling hier“, ruft der 30-Jährige gut gelaunt und nimmt auf dem Zahnarztstuhl Platz. In der JVA mit seinen insgesamt 882 Insassen kennt nicht jeder Mitarbeiter jeden Inhaftierten. Aber Dennis (alle Namen der Häftlinge geändert), der wegen Körperverletzung in Stammheim auf seine Verhandlung wartet, den kennt man.