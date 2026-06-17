Der WM-Express rollt unaufhaltsam durch die USA: Nach dem Auftaktsieg feierte die DFB-Elf zu Ballermann-Beats. Julian Nagelsmann versucht sich als Übersetzer.
17.06.2026 - 12:12 Uhr
Es gibt WM-Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken: Dass die deutsche Nationalmannschaft mit einem furiosen 7:1-Kantersieg gegen Curaçao perfekt in die Weltmeisterschaft startet, ist die eine Sache. Dass das NRG Stadium in Houston, Texas, nach dem Abpfiff plötzlich Kopf stand, weil ein waschechter Ballermann-Hit aus den Boxen dröhnte, die andere!