Rechte Winkel treffen auf sich schlängelnde Linien: Das Werk des britischen Designers William Morris wird mit Arbeiten heutiger Gestalter in Stuttgart konfrontiert. Wie das funktioniert, demonstriert eine Schau in der Weissenhofsiedlung.

Nicole Golombek 25.02.2025 - 15:45 Uhr

Auch wem der Name des englischen Gestalters nichts sagen sollte, seine fein ziselierten, ornamentreichen Rankenmuster sind auf Tapeten (und manch feinem Geschenkpapier) längst Teil der Popkultur. Aktuell ist sein Werk – und eine zeitgenössische Reaktion darauf – in der Schau „Muster & Moderne – William Morris meets Weissenhof“ in der Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe (Am Weissenhof 20) zu sehen. Wer die Schau in der Weissenhofsiedlung im Stuttgarter Norden noch nicht gesehen hat, sollte sich sputen, sie endet an diesem Wochenende.