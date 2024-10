Was bewegt zum Umstieg auf Bus und Bahn?

Design im Nahverkehr in Stuttgart

Busse und Bahnen, die den Fahrplan einhalten, finden ihre Kundschaft. Aber welche gestalterischen Elemente können darüber hinaus den Umstieg auf den Nahverkehr attraktiv machen? Die Region Stuttgart hat Antworten auf diese Frage gesucht.

Christian Milankovic 25.10.2024 - 13:50 Uhr

Kein Zweifel möglich, die Region Stuttgart ist in Bewegung – und das nicht zu knapp. Jeden Tag werden zwischen Alb und Unterland, zwischen Schwäbischem und Schwarzwald sage und schreibe 53 Millionen Kilometer mit den Auto zurückgelegt – noch einmal gut so viele Kilometer entfallen täglich auf die übrigen Fortbewegungsarten. Der sogenannte Modal Split – die Verteilung der Gesamtmobilität auf die verschiedenen Verkehrsträger – ist also nach wie vor stark auf das Auto fokussiert.