Welche Erfahrungen haben türkische Gastarbeiter in Stuttgart gemacht? Und was empfindet die junge Generation? Das Stadtpalais widmet diesem Thema eine Ausstellung.
Es gibt Ausstellungen, die brauchen nicht viele Worte. Sie sind aus sich heraus verständlich, überzeugen durch ihr Thema und die Klarheit der Umsetzung. Eine solche Ausstellung ist seit Mittwochabend im Stuttgarter Stadtpalais zu sehen. Sie heißt „Stuttgart Hatırası“ – das türkische Wort für Erinnerung – und handelt von Menschen, die aus der Türkei als Gastarbeiter nach Stuttgart kamen, hier harte Arbeit verrichteten, Familien gründeten, Stuttgarter wurden, häufig jedoch nicht wirklich angekommen sind. Die Ausstellung bietet Raum für ihre persönlichen Geschichten, in denen sich eine große Gefühlsskala zeigt. Sie reicht von leidvollen bis schönen Erfahrungen an einem fremden Ort, der für die Nachkommenden zu einer Heimat werden sollte.