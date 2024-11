Am zweiten Dezemberwochenende beginnt eine neue Fahrplanperiode im Bahnverkehr. Dann werden die Schaukästen mit den Fahrplänen verschwinden. Deren Daten seien ohnehin teils überholt.

Christian Milankovic 27.11.2024 - 11:02 Uhr

Es ist eigentlich ganz einfach: gelb ist Abfahrt, weiß ist Ankunft. In großen Schaukästen an den Bahnsteigen hingen bisher großformatige Übersichten, denen zu entnehmen war, wann Züge abfahren und wann sie ankommen – zumindest wenn die tatsächlichen Fahrzeiten etwas mit denen in den Fahrplänen hinterlegten zu tun haben. Der Abfahrtsfahrplan ist dabei schwarz auf gelben Papier gedruckt, der für die ankommenden Züge schwarz auf weiß. Doch zumindest letzterer wird nun zum Auslaufmodell.