Deutsche Bahn erhöht Präsenz: Mehr Sicherheit am Stuttgarter Hauptbahnhof durch zusätzliche Streifen

Rund 180.000 Reisende frequentieren täglich den Stuttgarter Hauptbahnhof. Viele Fahrgäste wollen nach ihrer Ankunft einfach nur schnell weg. Die Großbaustelle des Milliardenprojekts mit ihren langen Fußgängertunneln verstärkt diesen Eindruck noch, aber auch in vielen anderen deutschen Städten ist das Sicherheitsempfinden auf dem Weg von und zu den Zügen aus Sicht der Deutschen Bahn (DB) verbesserungswürdig. Das Verkehrsunternehmen verstärkt daher in diesem Jahr bundesweit an 35 großen Bahnhöfen das Sicherheitspersonal – in Baden-Württemberg in Mannheim, Ulm, Heidelberg und Stuttgart.