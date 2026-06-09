Vor Beginn der WM in Nordamerika blicken wir auf die dortige Major League Soccer. Insgesamt 17 deutsche Fußballer sind hier am Ball – auch einige Ex-Spieler des VfB Stuttgart.

Während sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vorbereitet, sind einige deutsche Spieler längst in Nordamerika heimisch. Insgesamt 16 Profis stehen derzeit bei Vereinen in der dortigen Profiliga Major League Soccer (MLS) unter Vertrag – und wandeln damit auf den Spuren von einstigen Legenden.

Unsere Empfehlung für Sie Stürmer des VfB Stuttgart Neuner oder Zehner? In welcher Rolle der Bundestrainer Deniz Undav sieht Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Fußball-WM hat sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu Deniz Undav vom VfB Stuttgart geäußert. Schon lange bevor die Liga weltweit an Bedeutung gewann, zog es bekannte deutsche Spieler in die USA. Als wohl prominentestes Beispiel gilt dabei Franz Beckenbauer, der bereits in den späten 1970er-Jahren für New York Cosmos spielte und gemeinsam mit internationalen Stars wie Pelé entscheidend dazu beitrug, Fußball in den USA populärer zu machen. Der „Kaiser“ wurde damit zu einem der ersten deutschen Spieler, die den nordamerikanischen Fußball nachhaltig prägten.

Nachfolger von Matthäus und Schweinsteiger

In den folgenden Jahrzehnten wechselten immer wieder deutsche Profis in die MLS – darunter erfahrene Bundesliga-Spieler, Nationalspieler und bekannte Persönlichkeiten des europäischen Fußballs. Namen wie Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger oder Torsten Frings sorgten dabei nicht nur sportlich für Aufmerksamkeit, sondern steigerten auch das internationale Ansehen der Liga.

Unsere Empfehlung für Sie Nationalspieler des VfB Stuttgart Das sind die Rückennummern bei der WM Vier Profis des VfB Stuttgart stehen im DFB-Kader bei der WM – das sind die Rückennummern von Deniz Undav und Co.

Auch heute stehen zahlreiche deutsche Spieler in der MLS unter Vertrag. Neben ehemaligen Nationalspielern und Bundesliga-Profis wie Thomas Müller, Marco Reus oder Timo Werner finden sich darunter auch mehrere frühere Spieler des VfB Stuttgart, die den Schritt nach Nordamerika gewagt haben.

Welche dieser Spieler auf eine Vergangenheit beim VfB oder in der Nationalmannschaft zurückblicken, verrät unsere Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!