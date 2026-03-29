Der TSV Weilimdorf gewinnt gegen die Futsal Panthers Köln mit 4:3 und zieht ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ein. Dort geht es voraussichtlich gegen den Hamburger SV.

Jürgen Frey 29.03.2026 - 11:59 Uhr

2019, 2021, 2024 und 2025 hat der TSV Weilimdorf die deutsche Futsal-Meisterschaft gewonnen. Und auch in diesem Jahr hat das Team aus dem Stuttgarter Norden noch alle Chancen, seinen fünften Titel zu holen: Gegen die Futsal Panthers Köln gab es im Viertelfinal-Rückspiel in der mit 372 Zuschauern fast ausverkauften Spechtweghalle einen 4:3-Sieg. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Vojkam Vukmirovic erzielten Amir Dzindic und Mergim Dervishaj, die jeweils zweimal trafen.