Der TSV Weilimdorf gewinnt gegen die Futsal Panthers Köln mit 4:3 und zieht ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ein. Dort geht es voraussichtlich gegen den Hamburger SV.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

2019, 2021, 2024 und 2025 hat der TSV Weilimdorf die deutsche Futsal-Meisterschaft gewonnen. Und auch in diesem Jahr hat das Team aus dem Stuttgarter Norden noch alle Chancen, seinen fünften Titel zu holen: Gegen die Futsal Panthers Köln gab es im Viertelfinal-Rückspiel in der mit 372 Zuschauern fast ausverkauften Spechtweghalle einen 4:3-Sieg. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Vojkam Vukmirovic erzielten Amir Dzindic und Mergim Dervishaj, die jeweils zweimal trafen.

 

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Schon das Rückspiel in Köln hatten die Weilimdorfer mit 5:2 gewonnen. Im Halbfinale wartet nun der Sieger der Partie SV Pars Neu-Isenburg gegen den Hamburger SV. Das Hinspiel hatte der HSV, der sich in der kommenden Saison aus der Futsal-Bundesliga zurückzieht, mit 6:3 gewonnen.

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Die Halbfinalspiele beginnen für den TSV am 18. April auswärts. Am 25. April steht das Heimspiel an. Ein eventuelles drittes Spiel wäre am 2. Mai, erneut zu Hause in der Spechtweghalle. Die Finalspiele finden zwischen dem 9. und 24. Mai statt. „Wir werden alles dafür tun, um zum fünften Mal die deutsche Meisterschaft für den TSV nach Stuttgart zu holen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Daniel Nötzold.