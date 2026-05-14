Der TSV Weilimdorf feiert zum fünften Mal die Deutsche Futsal-Meisterschaft. Ein 4:1 im zweiten Finalspiel vor 1496 Zuschauern gegen Hot 05 sichert den historischen Erfolg.
14.05.2026 - 20:46 Uhr
Was für ein Jubel kurz nach 21 Uhr in der Stuttgarter Scharrena. Bundestrainer Marcel Loosveld überreichte die Meisterschale an Kapitän Philipp Pless und der TSV Weilimdorf feierte ausgelassen im goldenen Konfettiregen. Nach dem 4:1 im ersten Finalspiel beim VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (Hot 05) hat der TSV auch das heiß umkämpfte zweite Endspiel mit 4:1 (0:1) gewonnen und nach 2019, 2021, 2024 und 2025 zum fünften Mal die Deutsche Futsal-Meisterschaft geholt.