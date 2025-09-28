 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Post in der Kritik: Nach Personalabbau auf Personalsuche

Deutsche Post AG Post in der Kritik: Nach Personalabbau auf Personalsuche

Deutsche Post AG: Post in der Kritik: Nach Personalabbau auf Personalsuche
1
Ob zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto: Die Post AG beharrt darauf, dass die Zustellung durch ihre Beschäftigten weitgehend zuverlässig erfolgt. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer

Die Deutsche Post AG verärgert Verbraucher und Gewerkschaften. 8000 Stellen wurden erst im März gestrichen – jetzt werden „händeringend“ schon wieder neue Kräfte gesucht.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

So ein E-Mail-Service, der Briefsendungen ankündigt, liefert hilfreiche Erkenntnisse: Etwa wenn ein Schreiben naht, tatsächlich aber erst einige Tage später im Briefkasten landet. Dann fällt sofort auf, dass es bei der Zustellung durch die Deutsche Post AG mal wieder hapert. Diese Erfahrung machen täglich viele Adressaten. Mitunter findet sich irgendwann ein ganzer Schwung von Sendungen im Postkasten.

 

Warum gibt es so viele Beschwerden? Immer mehr Menschen beschweren sich: So hat die Bundesnetzagentur im vorigen Jahr insgesamt 44 406 Beschwerden zu Postdienstleistungen registriert. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 22 891. Davon betrafen die Deutsche Post AG 89 Prozent und die Wettbewerber elf Prozent. Aus dem Briefbereich betrafen 96 Prozent die Deutsche Post AG, vier Prozent die Wettbewerber. Aus dem Paketbereich galten drei von vier Beschwerden der Deutschen Post.

Auch aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist die Post „unzuverlässiger geworden – es dauert länger“, so der Abteilungsleiter Oliver Buttler.

„Wir müssen unsere historische Transformation noch besser erklären“, bekennt ein Postsprecher. „Briefe und Pakete werden zuverlässig zugestellt.“ Die Post AG sei sehr leistungsfähig. „Hier und da wackelt es mal“, bekennt er. „Es ist ärgerlich, wenn die Post in Einzelfällen mal ein paar Tage nicht kommt, aber das sind keine systemischen Probleme“.

Das seit 1. Januar geltende neue Postgesetz hat dem Konzern etwas Luft verschafft, weil es längere Brieflaufzeiten vorsieht. Dennoch werde gewöhnlich am übernächsten Werktag zugestellt, versichert der Post-Sprecher. Dies sei zügiger als die gesetzliche Mindestvorgabe. Wegen der längeren Laufzeit erreichten mehr Sendungen die Haushalte gebündelt.

Die Änderungen seien auch noch nicht allen Kunden bekannt. „Wir schließen nicht aus, dass dieser Sachverhalt zu mehr Beschwerden bei der Bundesnetzagentur geführt hat.“ Im Verhältnis zu den 12,2 Milliarden Briefen und 1,8 Milliarden Paketen, die die Post AG pro Jahr transportiere, sei die Zahl der Beschwerden jedenfalls „weiterhin sehr gering“. Auf eine Million Sendungen kämen etwa drei Beschwerden.

Was sind die Gründe der Beschwerden? Ein Hauptgrund für Beschwerden ist die „dramatische“ Zustellersituation, meinen die Gewerkschaften. Erst Anfang März hat das Management den Abbau von 8000 Stellen bundesweit verkündet – mittlerweile ist er schon vollzogen. Dies hänge mit der hohen Quote von befristeten Arbeitsverträgen zusammen, die das Unternehmen relativ leicht auslaufen lassen könne – während für die unbefristeten Stellen bis Ende März 2027 ein tarifvertraglicher Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen gelte, sagt der Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Andreas Henze. Zuvor hatte die Deutsche Post AG noch etwa 170 000 Beschäftigte, davon rund 25 000 im Südwesten, wo seit März ungefähr 1000 Jobs weggefallen sind.

Unsere Empfehlung für Sie

Immer Ärger mit der Post: Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

Immer Ärger mit der Post Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

Der desolate Zustand der deutschen Post ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Brandbrief einer enttäuschten Kundin.

Das Kuriose daran: Derzeit werden „händeringend“ schon wieder neue Leute gesucht, sagt Henze – einerseits im Hinblick auf den sogenannten „Starkverkehr“ von der „Black Week“ bis nach dem Weihnachtsgeschäft, andererseits „weil die Sendungsmengenprognosen, die sie erstellt haben, so nicht eingetroffen sind“. Gerade erst hätten ihm Betriebsräte aus Stuttgart wieder von zahlreichen Einstellungen berichtet. Ein Sprecher der Post AG bestätigte: „Mittlerweile haben wir wieder nachpersonalisiert, weil die Sendungsmengen wieder angezogen haben.“

„In der Personalpolitik fehlt es an Beständigkeit“, klagt Verdi-Mann Henze. Es sei es eine „enorme Verschleuderung von Ressourcen“, wenn ständig Leute eingestellt und eingearbeitet werden müssen, um dann wieder viele Kräfte gehen zu lassen. Verdi ermahne den Arbeitgeber immer wieder, die neuen Leute an sich binden und dafür zu sorgen, „dass sie gut reinkommen und nicht gleich wieder rückwärts rauslaufen“.

Von einer hohen Personalfluktuation berichtet auch Maik Brandenburger, Sprecher der kleineren Gewerkschaft DPVKOM: Im vorigen Jahr hätten monatlich im Schnitt 2000 Leute aus dem Bereich Zustellung von sich aus gekündigt – „weil sie schlichtweg nicht mehr können“ und der Ansicht seien, „dass sie es nicht bis zum Renteneintrittsalter schaffen“. Andere seien nur ein paar Wochen oder Monate im Unternehmen, weil sie der Ansicht seien, die Vorgaben nicht einhalten zu können. Zustellung sei „ein Knochenjob“, hinzu komme die psychische Belastung. „Wenn der Zusteller seinen Bezirk überhaupt nicht mehr fertig bekommt, sondern immer wieder abbrechen muss, dann macht das was mit ihm“, sagt der Gewerkschaftssprecher.

Unsere Empfehlung für Sie

Brief- und Paketbereich von DHL betroffen: Deutsche Post streicht 8.000 Stellen

Brief- und Paketbereich von DHL betroffen Deutsche Post streicht 8.000 Stellen

Briefträger und Paketboten konnten sich erst kürzlich etwas freuen: Ein neuer Tarifvertrag gestand ihnen eine bessere Bezahlung zu. Nun aber folgt ein herber Dämpfer für die Belegschaft.

Auch die geänderten Arbeitszeiten spielten eine Rolle, „weil die Zufahrtszeiten, zu denen die Post angeliefert wird, in den Zustellstützpunkten nach hinten verlegt wurden“. Die Folgen sind regional sehr unterschiedlich. Mitunter tun sich erhebliche Engpässe gerade bei hohen Krankenständen oder in Urlaubsphasen auf. In der Region Karlsruhe soll in einigen Ortschaften über Wochen die Briefpost ausgeblieben sein.

Was bewirkt die Verbundzustellung? Hinzu kommt die verstärkte Umstellung auf Verbundzustellung – immer öfter müssen neben den Briefen auch die Pakete ausgetragen werden. Einstmals voneinander getrennt werden diese beiden Bereiche infolge sinkender Briefmengen und des wachsenden Paketvolumens zusammengeführt. „Reine Briefzusteller und reine Paketzusteller, das ist ein Auslaufmodell“, so Brandenburger.

Henze zufolge wird die Verbundausweitung in ländlichen Bereichen seit Jahren forciert. Jetzt werde in Großstädten wie Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe nachgezogen. Der Briefbereich werde aufgefüllt, was aus betrieblicher Sicht richtig sei. „Das bemängeln wir nicht“, sagt der Verdi-Experte.

Die Post AG betrachtet die Verbundzustellung, so der Sprecher, als „entscheidenden Faktor, den Umbruch unseres Netzes bei Post und Paket selbst zu stemmen, weil dieses Modell die Kosten in der Zustellung signifikant reduziert“. Die Abdeckung der Verbundzustellung beträgt 70 Prozent und soll bis 2030 auf 90 Prozent erhöht werden.

Wie wirkt sich die Eigentümerstruktur aus? Die Bundesrepublik hält über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Anteil von 16,8 Prozent an der Post AG – der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil unlängst auf 5,37 Prozent ausgebaut. Diese Kapitalgesellschaft sei stark auf Gewinne ausgerichtet, so Brandenburger – das verstärke den Verdacht, dass die Unternehmenspolitik an den Interessen der Großaktionäre ausgerichtet sei. „Darunter leiden dann wiederum die Beschäftigten, weil es nur funktioniert, indem der Arbeitsdruck weiter steigt.“

Weitere Themen

Aktienvorschau: Unsicherheit an allen Ecken und Enden

Aktienvorschau Unsicherheit an allen Ecken und Enden

Vorschau auf die Börsenwoche: Die Anleger von Daimler Truck und Pharmaherstellern müssen vor höheren US-Zöllen zittern. Und was machen die Autowerte nach dem Bosch-Schock?
Von Matthias Schiermeyer
Autobranche in der Krise: Kreise: Kanzler Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

Autobranche in der Krise Kreise: Kanzler Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein

Schichten werden gestrichen, Stellen vielerorts abgebaut: In der Autobranche herrscht Krisenstimmung. Der Bundeskanzler will das nun zur Chefsache machen.
Nach Bosch-Beben: Krise in der Autoindustrie: Wenn Giganten straucheln

Nach Bosch-Beben Krise in der Autoindustrie: Wenn Giganten straucheln

Die Autobranche ist Krisen gewohnt. Doch Verwerfungen wie derzeit haben eine neue Qualität. Dennoch bewegt sich die Politik weiter in ihren gewohnten Bahnen.
Von Klaus Köster
Bosch-Beschäftigte fragen sich: Soll ich die Abfindung annehmen?

Bosch-Beschäftigte fragen sich Soll ich die Abfindung annehmen?

Der Konzern streicht allein in Deutschland 13.000 zusätzliche Stellen, vor allem in der Region Stuttgart. Viele von ihnen dürften Abfindungsangebote erhalten. Wie geht man damit um?
Von Klaus Köster
Netze-BW-Chef Jörg Reichert: „Wir fürchten, dass wir anstehende Investitionen nicht mehr stemmen können“

Netze-BW-Chef Jörg Reichert „Wir fürchten, dass wir anstehende Investitionen nicht mehr stemmen können“

Die Energiebranche schlägt Alarm. Pläne der Netzagentur für Netzgelte könnten die Kapitalbeschaffung erschweren, fürchtet Netze-BW-Chef Jörg Reichert im Interview.
Von Annika Grah
Beben beim Weltmarktführer: Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Beben beim Weltmarktführer Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Dieser Schock sitzt tief. Können bei Bosch Geschäftsführung und Belegschaft nach Bekanntwerden des XXL-Stellenabbaus überhaupt wieder zusammenfinden? Wie geht es jetzt weiter?
Von Peter Stolterfoht und Sascha Maier
Mahle-Aufsichtsrat: Michael Macht folgt auf Heinz K. Junker

Mahle-Aufsichtsrat Michael Macht folgt auf Heinz K. Junker

Der Zulieferer Mahle erhält einen neuen Aufsichtsratschef – einen alten Bekannten in der Automobilindustrie, der mal für kurze Zeit in der allerersten Reihe stand.
Von Matthias Schiermeyer
Stellenabbau bei Bosch: Beschäftigte sprechen im Video über Zukunftsängste

Stellenabbau bei Bosch Beschäftigte sprechen im Video über Zukunftsängste

Der Technologiekonzern Bosch gibt massiven Stellenabbau bekannt. Wir haben mit Beschäftigten am Standort Stuttgart über ihre Gedanken und Gefühle gesprochen.
Von Julia Paasch, Christoph Müller und Sascha Maier
Stellenabbau bei Bosch: Tränen, Existenzangst, Wut: Bosch-Mitarbeiter nach Hiobsbotschaft am Boden﻿

Stellenabbau bei Bosch Tränen, Existenzangst, Wut: Bosch-Mitarbeiter nach Hiobsbotschaft am Boden﻿

Der Stellenabbau bei Bosch ist für die Mitarbeiter eine Zäsur. Beim Schichtwechsel am Freitagmorgen in Feuerbach wird klar: Hier herrscht jetzt Zukunftsangst.
Von Sascha Maier
Soziale Medien: Trump-nahe Investoren wollen Tiktok übernehmen

Soziale Medien Trump-nahe Investoren wollen Tiktok übernehmen

Eine Gruppe von mit Donald Trump verbündeten Investoren soll in den USA die Videoplattform Tiktok kontrollieren. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der Präsident am Donnerstag.
Weitere Artikel zu DHL Zustellung Bundesnetzagentur Verdi
 