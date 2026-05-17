Deutsche Turn-Liga An einem Gerät – Helen Kevric zurück auf der Bundesliga-Bühne
Nach langer Verletzungs- und Rehapause ist Helen Kevric zurück in der Deutschen Turn-Liga (DTL). Zum Auftakt ging sie aber nur an ein Gerät.
Nach langer Verletzungs- und Rehapause ist Helen Kevric zurück in der Deutschen Turn-Liga (DTL). Zum Auftakt ging sie aber nur an ein Gerät.
Die Deutsche Turn-Liga (DTL) ist nicht die allergrößte Bühne, die der Turnsport zu bieten hat. Aber: Für Helen Kevric war sie am Wochenende eine sehr wichtige. Nach monatelanger Wettkampfpause ging die Olympiateilnehmerin von 2024 beim ersten DTL-Wettkampftag in Konstanz wieder einmal vor Kampfrichterinnen und Kampfrichtern an die Geräte. Danach postete sie auf Instagram: „Comeback Season has started.“