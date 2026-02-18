Die Deutsche Welle muss in diesem Jahr 21 Millionen Euro aus ihrem Etat einsparen. Nach vielen Jahrzehnten wird etwa das Angebot auf Griechisch eingestellt.
18.02.2026 - 16:32 Uhr
Wegen der Kürzung des Bundeszuschusses für 2026 hat die Deutsche Welle umfassende Sparmaßnahmen beschlossen. Rundfunkrat, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung des deutschen Auslandssenders hätten über ein Paket beraten, um insgesamt 21 Millionen Euro einzusparen, teilte der Sender am Mittwoch in Bonn mit. „Rechnerisch sind rund 160 Vollzeitstellen betroffen“, hieß es. „Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben.“