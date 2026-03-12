Deutscher Meister im Freistil: Ringer-Juwel mit berühmtem Patenonkel bald bei der EM?

Die Ruhe, die Alpay Eser ausstrahlt, ist bemerkenswert. Denn der erst 16-Jährige steht vor den bisher wichtigsten Wochen seiner noch jungen Ringer-Karriere. Am vergangenen Wochenende verteidigte der Nachwuchsathlet des KSV Musberg seinen deutschen U-17-Meistertitel im Freistil-Superschwergewicht (bis 110 Kilogramm Körpergewicht) erfolgreich. „Ich hatte keine andere Wahl, als Erster zu werden, da ich als Favorit in das Turnier gegangen bin“, sagt Eser. Im nordischen Modus, bei dem jeder gegen jeden kämpft, setzte sich Eser in allen drei Duellen mit technischer Überlegenheit durch. „Diesmal war es nicht so schwer wie im Jahr zuvor. Damals hatte ich stärkere Gegner. Dieses Jahr war ich aus dem ältesten Jahrgang, deshalb war es relativ entspannt“, erzählt Eser mit einem Schmunzeln.