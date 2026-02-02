Wann spielt Deutschland bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Vorrunde.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Weltmeisterschaft 2026 vor einer anspruchsvollen Vorrundenaufgabe. In ihrer Gruppe bekommt es die DFB-Auswahl mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anstoßzeiten der deutschen Partien bei der Fußball-WM 2026.