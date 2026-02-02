Wann spielt Deutschland bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Vorrunde.

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer steht bei der Weltmeisterschaft 2026 vor einer anspruchsvollen Vorrundenaufgabe. In ihrer Gruppe bekommt es die DFB-Auswahl mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anstoßzeiten der deutschen Partien bei der Fußball-WM 2026.

 

 

Wann spielt Deutschland bei der Fußball-WM 2026?

In der Vorrunde bekommt es die DFB-Auswahl in der Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Curaçao geht als Außenseiter ins Turnier, ist aber technisch gut ausgebildet und darf keinesfalls unterschätzt werden. Die Elfenbeinküste steht für körperlich starken und athletischen Fußball. Ecuador bringt viel Tempo, Intensität und südamerikanische Zweikampfhärte mit und gilt als der wohl unangenehmste Gegner der Gruppe. Das sind die Termine und deutschen Uhrzeiten der Spiele der DFB-Auswahl in der Vorrunde der Fußball-WM 2026:


  • 1. Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao (in Houston)
  • 2. Vorrundenspiel: Sonntag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (in Toronto)
  • 3. Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland (in New York)

Spielplan der Fußball-WM 2026: Alle Termine und Uhrzeiten von Vorrunde bis Finale

Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni 2026 mit der Vorrunde, in der die 48 teilnehmenden Nationen um den Einzug in das Sechzehntelfinale kämpfen. Dieses findet ab dem 28. Juni 2026 statt. Der Weg zum Titel führt anschließend über das Viertelfinale und das Halbfinale. Den Höhepunkt des Turniers bildet schließlich das Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in New York, wo der neue Fußball-Weltmeister 2026 gekürt wird.

Termine der Fußball-WM 2026 im Überblick

  • Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni 2026
  • Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 04. Juli 2026
  • Achtelfinale: 04. Juli bis 07. Juli 2026
  • Viertelfinale: 09. Juli bis 12. Juli 2026
  • Halbfinale: 14. bis 15. Juli 2026
  • Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026
  • Finale: 19. Juli 2026

 