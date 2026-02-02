In der Vorrunde bekommt es die DFB-Auswahl in der Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Curaçao geht als Außenseiter ins Turnier, ist aber technisch gut ausgebildet und darf keinesfalls unterschätzt werden. Die Elfenbeinküste steht für körperlich starken und athletischen Fußball. Ecuador bringt viel Tempo, Intensität und südamerikanische Zweikampfhärte mit und gilt als der wohl unangenehmste Gegner der Gruppe. Das sind die Termine und deutschen Uhrzeiten der Spiele der DFB-Auswahl in der Vorrunde der Fußball-WM 2026:



1. Vorrundenspiel: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao (in Houston)

(in Houston) 2. Vorrundenspiel: Sonntag, 20. Juni 2026, 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (in Toronto)

(in Toronto) 3. Vorrundenspiel: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland (in New York)