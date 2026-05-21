Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader für die WM 2026 bekannt. Hier wird die Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes im kostenlosen Livestream übertragen.
21.05.2026 - 10:49 Uhr
Julian Nagelsmann präsentiert am Donnerstag, den 21. Mai 2026, das deutsche Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war ursprünglich bereits für den 12. Mai geplant, wurde jedoch auf den heutigen Tag verschoben. Hier läuft die Pressekonferenz mit Nagelsmann im Livestream.