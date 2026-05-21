Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader für die WM 2026 bekannt. Hier wird die Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes im kostenlosen Livestream übertragen.

Julian Nagelsmann präsentiert am Donnerstag, den 21. Mai 2026, das deutsche Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war ursprünglich bereits für den 12. Mai geplant, wurde jedoch auf den heutigen Tag verschoben. Hier läuft die Pressekonferenz mit Nagelsmann im Livestream.

Hier läuft die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann live im Stream Wann startet die Nagelsmann-PK heute? Die Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders startet am 21. Mai 2026 ab 13:00 Uhr. Auch für die Fans gibt es positive Nachrichten: Die Pressekonferenz wird live und frei empfangbar auf Sky Sport News übertragen. Zusätzlich zeigt der Deutsche Fußball-Bund die Kaderbekanntgabe kostenlos auf seinem offiziellen YouTube-Kanal. Ab 13 Uhr ist die Veranstaltung dort ebenso live zu sehen wie im TV bei Sky Sport News sowie im Stream über skysport.de und YouTube. Auch die ARD zeigt die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann ab 13 Uhr in einem kostenfreien Livestream.

Termin der Kader-Bekanntgabe wurde verschoben

Zuvor sollte der Kader noch am 12. Mai nominiert werden. Der Grund für die zeitlichen Anpassungen sind aktuelle Entwicklungen im noch laufenden Vereinsfußball. Nagelsmann wollte noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von angeschlagenen Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl.

Die spätere Zusammenkunft zum Trainingscamp in Franken begründet sich auch im DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin. Beide Vereine dürften eine große Anzahl an WM-Fahrern stellen. Nun beginnt die WM-Vorbereitung erst vier Tage später.

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