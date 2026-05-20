Die Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders wird am 21. Mai 2026 ab 13:00 Uhr über die Bühne gehen . Zuvor sollte der Kader noch am 12. Mai nominiert werden. Der Grund für die zeitlichen Anpassungen sind aktuelle Entwicklungen im noch laufenden Vereinsfußball. Nagelsmann wollte noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von angeschlagenen Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl.

Die spätere Zusammenkunft zum Trainingscamp in Franken begründet sich auch im DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin. Beide Vereine dürften eine große Anzahl an WM-Fahrern stellen. Nun beginnt die WM-Vorbereitung erst vier Tage später.

Alle Informationen zur Kader-Nominierung der deutschen Nationalmannschaft:

Veranstaltung : Nominierung des deutschen WM-Kaders

: Nominierung des deutschen WM-Kaders Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026, ab 13:00 Uhr

Spekulationen um deutschen WM-Kader

Die Spekulationen um den deutschen WM-Kader reißen kurz vor der offiziellen Bekanntgabe nicht ab. Wie Sky berichtet, wird Stürmer Niclas Füllkrug offenbar nicht zum Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehören. Der 33-Jährige, der seit Januar auf Leihbasis von West Ham United für die AC Mailand spielt, soll darüber bereits telefonisch informiert worden sein.Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart stehen dagegen wohl im 26-köpfigen Kader. Auch Bayern-Talent Lennart Karl sowie Said El Mala vom 1. FC Köln sollen erstmals berücksichtigt werden. Zudem berichten Medien über eine Nominierung von Felix Nmecha von Borussia Dortmund.

Auch auf der Torhüterposition scheint eine Entscheidung gefallen zu sein: Medienberichten zufolge soll Oliver Baumann bereits darüber informiert worden sein, dass Manuel Neuer als Nummer eins zurückkehrt und Baumann die Rolle des Ersatzkeepers übernehmen soll.