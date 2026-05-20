Julian Nagelsmann hat die Nominierung des deutschen WM-Kaders verschoben. Warum die Nominierung später erfolgt und wann der neue Termin angesetzt ist, erfahrt ihr hier.

Digital Desk: Florian Huth

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Zeitplan der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft kurzfristig angepasst. Die ursprünglich für den 12. Mai geplante Bekanntgabe des 26-köpfigen WM-Kaders für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hat einen neuen Termin. Zudem startet die Vorbereitung im Teamquartier in Herzogenaurach nun erst am 27. Mai, zwei Tage später als zunächst vorgesehen.

 

Wann nominiert Nagelsmann den DFB-Kader für die WM 2026?

Die Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders wird am 21. Mai 2026 ab 13:00 Uhr über die Bühne gehen. Zuvor sollte der Kader noch am 12. Mai nominiert werden. Der Grund für die zeitlichen Anpassungen sind aktuelle Entwicklungen im noch laufenden Vereinsfußball. Nagelsmann wollte noch den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai abwarten, um bis zuletzt Eindrücke potenzieller WM-Spieler gewinnen zu können. Womöglich auch von angeschlagenen Akteuren wie dem Dortmunder Felix Nmecha oder Bayern-Youngster Lennart Karl.

Die spätere Zusammenkunft zum Trainingscamp in Franken begründet sich auch im DFB-Pokalendspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin. Beide Vereine dürften eine große Anzahl an WM-Fahrern stellen. Nun beginnt die WM-Vorbereitung erst vier Tage später.