Julian Nagelsmann hat die Nominierung des deutschen WM-Kaders verschoben. Warum die Nominierung später erfolgt und wann der neue Termin angesetzt ist, erfahrt ihr hier.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Zeitplan der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft kurzfristig angepasst. Die ursprünglich für den 12. Mai geplante Bekanntgabe des 26-köpfigen WM-Kaders für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hat einen neuen Termin. Zudem startet die Vorbereitung im Teamquartier in Herzogenaurach nun erst am 27. Mai, zwei Tage später als zunächst vorgesehen.