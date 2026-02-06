In einem Golf-Club in den Bergen um Cortina d’Ampezzo sollen in diesem Jahr deutsche Medaillen bei den Winterspielen gefeiert werden. Der Aufwand dafür ist riesig.
06.02.2026 - 07:00 Uhr
Als sich plötzlich ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke arbeiten, ist die Pracht der Dolomiten-Landschaft rund um Cortina d’Ampezza zumindest in Teilen zu erkennen. Besonders von hier aus. Vom Cortina Golfclub ein wenig oberhalb des mondänen Dolomiten-Dorfs – der in den kommenden Wochen der Olympischen und Paralympischen Spiele eben kein Golfclub mehr ist.