Mit einem historischen Aufgebot reist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu den 25. Olympischen Winterspielen nach Mailand und Cortina d’Ampezzo. Insgesamt 185 Athletinnen und Athleten gehören zum deutschen Team. Das Aufgebot des DOSB im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Mit einem historisch großen Kader tritt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo an. Insgesamt 185 Athletinnen und Athleten – 86 Frauen und 99 Männer – gehören zum deutschen Team, ergänzt durch jeweils zwei Ersatzsportlerinnen und -sportler. Das ist das Aufgebot im Überblick.

Wie viele Sportler sind bei den Olympischen Spielen 2026 am Start?

Rund 2900 Athletinnen und Athleten sind insgesamt dabei, davon 185 aus Deutschland (plus vier Ersatzathleten). Sportler aus Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Kriegs weiter nur nach vorheriger Gesinnungsprüfung als neutrale Einzelathleten teilnehmen. Das sind die deutschen Kader der Frauen und Männer in den einzelnen Disziplinen.

 

Biathlon

  • Frauen (6): Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt, Anna Weidel
  • Männer (5): Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel

Bob

  • Frauen (6/2): Lisa Buckwitz, Kim Kalicki, Deborah Levi, Laura Nolte, Talea Prepens, Neele Schuten; Ersatz: Kira Lipperheide, Leonie Kluwig

  • Männer (12/2): Adam Ammour, Issam Ammour, Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Alexander Schaller, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Felix Straub, Joshua Tasche, Jörn Wenzel; Ersatz: Tim Becker, Oliver Peschk

Curling

  • Männer (5): Benjamin Kapp, Felix Messenzehl, Marc Muskatewitz, Johannes Scheuerl, Mario Trevisiol

Eishockey

  • Frauen (23): Sandra Abstreiter, Anne Bartsch, Nina Christof, Franziska Feldmeier, Daria Gleissner, Katharina Häckelsmiller, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Ronja Hark, Mathilda Heine, Lisa Hemmerle, Hanna Hoppe, Nina Jobst-Smith, Laura Kluge, Emily Nix, Charlott Schaffrath, Jule Schiefer, Tara Schmitz, Chiara Schultes, Carina Strobel, Svenja Voigt, Lilli Welcke, Luisa Welcke
  • Männer (25): Leon Draisaitl, Alexander Ehl, Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Philipp Grubauer, Dominik Kahun, Lukas Kälble, Marc Michaelis, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Niederberger, John-Jason Peterka, Lukas Reichel, Tobias Rieder, Joshua Samanski, Justin Schütz, Moritz Seider, Wojciech Stachowiak, Nico Sturm, Tim Stützle, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Fabio Wagner, Kai Wissmann

Eiskunstlauf

  • Frauen (3): Minerva-Fabienne Hase, Annika Hocke, Jennifer Janse van Rensburg
  • Männer (3): Robert Kunkel, Benjamin Steffan, Nikita Volodin 

Eisschnellauf

  • Frauen (6): Josie Hofmann, Maira Jasch, Anna Ostlender, Josephine Schlörb, Lea Sophie Scholz, Sophie Warmuth
  • Männer (7): Patrick Beckert, Hendrik Dombek, Gabriel Groß, Moritz Klein, Felix Maly, Fridtjof Petzold, Finn Sonnekalb

Nordische Kombination

  • Männer (3): Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid 

Rodeln

  • Frauen (5): Anna Berreiter, Dajana Eitberger, Merle Fräbel, Magdalena Matschina, Julia Taubitz
  • Männer (7): Tobias Arlt, Toni Eggert, Timon Grancagnolo, Max Langenhan, Felix Loch, Florian Müller, Tobias Wendl

Skeleton

  • Frauen (3): Susanne Kreher, Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer
  • Männer (3): Christopher Grotheer, Axel Jungk, Felix Keisinger

Ski  Alpin

  • Frauen (4): Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger, Kira Weidle-Winkelmann
  • Männer (5): Anton Grammel, Fabian Gratz, Simon Jocher, Alexander Schmid, Linus Straßer 

Skibergsteigen

  • Frauen (2): Helena Euringer, Tatjana Paller
  • Männer (1): Finn Hösch

Ski Freestyle

  • Frauen (7): Leonie Bachl-Staudinger, Sabrina Cakmakli, Luisa Klapprott, Daniela Maier, Muriel Mohr, Veronika Redder, Emma Weiß
  • Männer (4): Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn, Florian Wilmsmann

Skilanglauf

  • Frauen (8): Pia Fink, Theresa Fürstenberg, Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey
  • Männer (5): Janosch Brugger, Friedrich Moch, Jakob Moch, Florian Notz, Jan Stölben

Skispringen

  • Frauen (4): Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seyfarth
  • Männer (4): Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund, Andreas Wellinger 

Snowboard

  • Frauen (9): Leilani Ettel, Kona Ettel, Jana Fischer, Anne Hedrich, Melanie Hochreiter, Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch, Annika Morgan, Mathilda Scheid
  • Männer (10): Yannik Angenend, Stefan Baumeister, Niels Conradt, Elias Huber, Max Kühnhauser, Christoph Lechner, Martin Nörl, Julius Reichle, Leon Ulbricht, Noah Vicktor

 

 