Mit einem historischen Aufgebot reist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu den 25. Olympischen Winterspielen nach Mailand und Cortina d’Ampezzo. Insgesamt 185 Athletinnen und Athleten gehören zum deutschen Team. Das Aufgebot des DOSB im Überblick.

Florian Huth 03.02.2026 - 09:19 Uhr

Mit einem historisch großen Kader tritt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo an. Insgesamt 185 Athletinnen und Athleten – 86 Frauen und 99 Männer – gehören zum deutschen Team, ergänzt durch jeweils zwei Ersatzsportlerinnen und -sportler. Das ist das Aufgebot im Überblick.

Wie viele Sportler sind bei den Olympischen Spielen 2026 am Start?

Rund 2900 Athletinnen und Athleten sind insgesamt dabei, davon 185 aus Deutschland (plus vier Ersatzathleten). Sportler aus Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Kriegs weiter nur nach vorheriger Gesinnungsprüfung als neutrale Einzelathleten teilnehmen. Das sind die deutschen Kader der Frauen und Männer in den einzelnen Disziplinen.