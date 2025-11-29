Heidi Klum öffnet die Türen zu ihrem Familienalltag: ProSiebenSat.1 begleitet das deutsche Model in einer neuen Doku an verschiedene Orte. Auch zwei von Klums Kindern sind dabei.

red/dpa 29.11.2025 - 10:28 Uhr

– ProSiebenSat.1 plant für das Frühjahr 2026 eine neue zweiteilige Primetime-Doku mit Heidi Klum und ihren Kindern Leni und Henry. In der Doku „On & Off Catwalk – by Heidi Klum“ würden die drei „vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus“ begleitet werden, sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst der Deutschen Presse-Agentur. „Da gibt es sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums – mit Bildern, die man so noch nicht gesehen hat.“