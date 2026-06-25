Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Ecuador zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?

Deutschland geht als vorzeitiger Gruppensieger in den dritten Spieltag der WM-Gruppe E. Nach dem 7:1 gegen Curacao und dem 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann das Sechzehntelfinale bereits sicher erreicht. Durch das überraschende 0:0 zwischen Ecuador und Curacao steht die DFB-Auswahl sogar schon vor dem Duell mit Ecuador im MetLife Stadium in New York als Sieger der Gruppe E fest. Für die übrigen drei Teams geht es dagegen noch um die Qualifikation für die K.-o.-Phase.

Wo wird das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador live übertragen? Welche Sender zeigen die Partie im Fernsehen und im Livestream?

Deutschland gegen Ecuador live: Uhrzeit und Übertragung des WM-Spiels

Deutschland trifft am Donnerstag, den 25. Juni 2026, auf die Nationalmannschaft von Ecuador. Anstoß im MetLIfe Stadium in New Jersey ist um 22:00 Uhr MESZ. Doch nicht nur vor Ort, sondern auch in Deutschland können Fußballfans die WM-Partie live im TV und Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Partie : Ecuador gegen Deutschland

: Ecuador gegen Deutschland Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2026, 3. Spieltag, Gruppe E

: Fußball-Weltmeisterschaft 2026, 3. Spieltag, Gruppe E Datum : 25. Juni 2026

: 25. Juni 2026 Uhrzeit : 22 Uhr MESZ

: 22 Uhr MESZ Spielort : MetLIfe Stadium in New Jersey

: MetLIfe Stadium in New Jersey Schiedsrichter: Tori Penso (USA)

Deutschland gegen Ecuador heute live im Free-TV

Das Spiel der DFB-Auswahl gegen Ecuador wird am Donnerstag live und frei empfangbar in der ARD gezeigt. Durch die Sendung führt Moderatorin Esther Sedlaczek. Als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz und liefert Analysen sowie Einschätzungen rund um die Partie. Die Fußball-Übertragung im Ersten beginnt um 21:00 Uhr mit den Vorberichten. Zudem läuft Deutschland gegen Ecuador auch bei MagentaTV im Pay-TV.

Deutschland gegen Ecuador kostenlos im Livestream

Das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ecuador ist nicht nur im Free-TV in der ARD zu sehen, sondern wird auch kostenlos im Livestream angeboten. Fans können die Partie sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf sportschau.de live verfolgen. Darüber hinaus überträgt auch MagentaTV die Begegnung im Stream. Für die Nutzung des Angebots ist kein Telekom-Internetanschluss erforderlich. Die WM-Spiele lassen sich über die MagentaTV-App, den MagentaTV-Receiver, Smart-TVs sowie Streaming-Geräte wie Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV oder Chromecast empfangen. Alternativ steht der Livestream auch über die Webseite von MagentaTV im Browser zur Verfügung.

Alle Informationen zur Fußball-Übertragung im Überblick: