Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Ecuador zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?
Deutschland geht als vorzeitiger Gruppensieger in den dritten Spieltag der WM-Gruppe E. Nach dem 7:1 gegen Curacao und dem 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann das Sechzehntelfinale bereits sicher erreicht. Durch das überraschende 0:0 zwischen Ecuador und Curacao steht die DFB-Auswahl sogar schon vor dem Duell mit Ecuador im MetLife Stadium in New York als Sieger der Gruppe E fest. Für die übrigen drei Teams geht es dagegen noch um die Qualifikation für die K.-o.-Phase.