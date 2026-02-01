Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag, dem 01. Februar 2026, im Finale auf Dänemark. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, das Endspiel der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Finale der Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark im TV?