Deutschland trifft im Finale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht am Sonntag, 01. Februar 2026, im Finale der Europameisterschaft und fordert Topfavorit Dänemark. Die Überflieger um Welthandballer Mathias Gidsel hatten sich im Halbfinale in einem überraschend engen Duell mit 31:28 gegen Island durchgesetzt und können nun nach den Triumphen bei Olympia und der Weltmeisterschaft den dritten großen Titel in Folge feiern. Für die Skandinavier wäre es der erste EM-Erfolg seit 2012 – doch Deutschland will genau das verhindern.