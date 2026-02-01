Deutschland trifft im Finale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Dänemark. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer steht am Sonntag, 01. Februar 2026, im Finale der Europameisterschaft und fordert Topfavorit Dänemark. Die Überflieger um Welthandballer Mathias Gidsel hatten sich im Halbfinale in einem überraschend engen Duell mit 31:28 gegen Island durchgesetzt und können nun nach den Triumphen bei Olympia und der Weltmeisterschaft den dritten großen Titel in Folge feiern. Für die Skandinavier wäre es der erste EM-Erfolg seit 2012 – doch Deutschland will genau das verhindern. 

 

 

Deutschland gegen Dänemark, Finale der Handball-EM 2026 heute live: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag, dem 01. Februar 2026, im Finale auf Dänemark. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht live in der Halle dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, das Endspiel der DHB-Auswahl dennoch zu verfolgen.

Die Informationen zum Finale Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Deutschland, Dänemark
  • Wettbewerb: Finale, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Sonntag, 01. Februar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Finale der Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland gegen Dänemark im TV?

Das Finale der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Dänemark wird heute live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das EM-Endspiel Deutschland gegen Dänemark exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Handball-Übertragung mit Moderator Florian Zschiedrich beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Finale Deutschland gegen Dänemark von Martin Schneider.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine von Vorrunde bis Finale

Hier läuft das Finale Deutschland gegen Dänemark heute live im Stream

Das ZDF zeigt das Endspiel Deutschland gegen Dänemark auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und bei sportstudio.de. Das EM-Finale kann kostenlos und ohne Anmeldung gestreamt werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Endspiel Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung des Finales Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM der Männer 2026.

 
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn