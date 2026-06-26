Es ist rekordverdächtig heiß in Deutschland. Und das Ende des Temperaturanstiegs ist noch nicht erreicht. Wie erklären, wie Sie sich vor den Folgen der Hitze schützen können und gesund durch die heißen Tage kommen.
Zum Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle wird laut Deutschem Wetterdienst in Teilen Deutschlands die 40-Grad-Marke geknackt. Am Freitag (26. Juni) sind vom Oberrhein bis ins Rhein-Main-Gebiet Höchstwerte von 41 Grad möglich, am Wochenende (27./28. Juni) können diese Werte auch andernorts erreicht werden. Hier wichtige Tipps zum Schutz vor Hitze: