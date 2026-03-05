Die Politik fordert eine genaue Prüfung der Preisentwicklung an den Tankstellen. Das Kartellamt schaut hin - kann aber wohl wenig ändern.
05.03.2026 - 14:29 Uhr
Das Bundeskartellamt kann nach eigener Auskunft wenig gegen die stark steigenden Spritpreise tun. Angesichts von Forderungen zu genauer Kontrolle betonte Kartellamtspräsident Andreas Mundt: „Ich möchte aber auch deutlich machen, dass es kein Instrumentarium gibt, um geopolitisch getriebene Preissteigerungen quasi auf Knopfdruck zu verhindern.“