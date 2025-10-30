Eine Anlaufstelle für Medikamente und Beratung in der Nähe ist vielen wichtig, doch mehr und mehr Apotheken machen dicht. Die Branche sieht die Verantwortung dafür bei der Politik.

Die Zahl der Apotheken sinkt immer weiter. Ende September gab es bundesweit noch 16.732 und damit 309 Apotheken weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitteilte. Dies sei der niedrigste Wert seit 1977. In den ersten neun Monaten des Jahres hätten 355 Schließungen 46 Neueröffnungen gegenübergestanden - und im letzten Quartal seien Schließungen erfahrungsgemäß häufiger. Erfasst werden Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann.