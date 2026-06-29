Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale mit Paraguay zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?

Im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montag, 29. Juni 2026, auf Paraguay. Nach der Niederlage gegen Ecuador will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im ersten K.-o.-Spiel wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Paraguay hat sich als einer der besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32 qualifiziert.

Wo wird das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay live übertragen? Welche Sender zeigen die Partie im Fernsehen und im Livestream?

Deutschland gegen Paraguay live: Uhrzeit und Übertragung des WM-Spiels

Deutschland trifft am Montag, den 29. Juni 2026, auf die Nationalmannschaft von Paraguay. Anstoß im Gillette Stadium in Foxborough ist um 22:30 Uhr MESZ. Doch nicht nur vor Ort, sondern auch in Deutschland können Fußballfans die WM-Partie live im TV und Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Partie : Deutschland gegen Paraguay

: Deutschland gegen Paraguay Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale

: Fußball-Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale Datum : 29. Juni 2026

: 29. Juni 2026 Uhrzeit : 22:30 Uhr MESZ

: 22:30 Uhr MESZ Spielort : Gilette Stadium, Boston, Foxborough

: Gilette Stadium, Boston, Foxborough Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)

Deutschland gegen Paraguay heute live im Free-TV

Die Partie der deutschen Nationalmannschaft wird am Montag live im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 21:00 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein, unterstützt von den Experten Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Die Begegnung kommentiert Oliver Schmidt.

Parallel dazu ist das Spiel zwischen Deutschland und Paraguay auch im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen.

Deutschland gegen Paraguay kostenlos im Livestream

Das WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Paraguay ist nicht nur im Free-TV im ZDF zu sehen, sondern wird auch kostenlos im Livestream angeboten. Fans können die Partie sowohl in der ZDF-Mediathek als auch auf sportstudio.de live verfolgen. Darüber hinaus überträgt auch MagentaTV die Begegnung im Stream. Für die Nutzung des Angebots ist kein Telekom-Internetanschluss erforderlich. Die WM-Spiele lassen sich über die MagentaTV-App, den MagentaTV-Receiver, Smart-TVs sowie Streaming-Geräte wie Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV oder Chromecast empfangen. Alternativ steht der Livestream auch über die Webseite von MagentaTV im Browser zur Verfügung.

Alle Informationen zur Fußball-Übertragung im Überblick: