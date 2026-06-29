Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale mit Paraguay zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?
Im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft am Montag, 29. Juni 2026, auf Paraguay. Nach der Niederlage gegen Ecuador will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im ersten K.-o.-Spiel wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Paraguay hat sich als einer der besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32 qualifiziert.