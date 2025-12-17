Rassismus gegen Schwarze ist laut einer IDZ-Studie alltäglich in Deutschland. Drei von vier Betroffenen erleben Beleidigungen, oft auch durch Behörden, Polizei oder im Job.
17.12.2025 - 16:07 Uhr
Rassismus gegenüber schwarzen Menschen ist laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) zu einem Alltagsphänomen in Deutschland geworden. Es handele sich um ein strukturelles Problem der gesamten Gesellschaft, sagte die Mitautorin der Studie, Laura Dellagiacoma, in Jena. Die Folgen für die Betroffenen seien gravierend für deren Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe und psychosoziale Gesundheit.