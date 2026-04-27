Wenige Tage vor dem Start des Tankrabatts hat sich der Aufwärtstrend bei den Spritpreisen verfestigt. Daran dürfte auch der Ölpreis schuld haben.
27.04.2026 - 09:29 Uhr
Die Spritpreise steigen wieder. Übers Wochenende hat sich die Trendwende nach einer längeren Talfahrt verfestigt, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Demnach kostete ein Liter Super E10 am Sonntag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,099 Euro. Das war der fünfte Tagesanstieg in Folge. Noch Mitte vergangener Woche kostete ein Liter 4 Cent weniger.