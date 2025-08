Deutschlandticket: Warum es in Tübingen billiger ist

In einer Stadt in Baden Württemberg kostet das Deutschlandticket nur 45 statt 58 Euro. Die Differenz wird mit einem bestimmten Trick finanziert. Macht das Modell Schule?

Michael Maier 01.08.2025 - 09:51 Uhr

In einer Universitätsstadt in Baden-Württemberg können Einwohner das deutschlandweit gültige Nahverkehrsticket zu einem Sonderpreis erwerben. Während das Deutschlandticket seit Januar 2025 bundesweit 58 Euro pro Monat kostet, zahlen Tübinger nur 45 Euro - eine monatliche Ersparnis von 13 Euro. Damit will man mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs motivieren.